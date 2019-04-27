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Uğuroğlu'ndan bomba kulis: Kurgu Meral Akşener'siz İYİ Parti hazırlığı

Uğuroğlu'ndan bomba kulis: Kurgu Meral Akşener'siz İYİ Parti hazırlığı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, yeni yazısında "Planlanan kurgu; Meral Akşener'siz bir İYİ Parti hazırlığıdır" ifadelerini kullandı.

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da "İYİ Parti'de hesap sorma zamanı" başlığıyla yayımlanan yazısında  "Ekipçilik partileri içten kemiren önemli bir siyasi hastalıktır" ifadelerini kullandı. 

Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nu, Meral Akşener'siz bir İYİ Parti hazırlığı içinde olmakla suçlayan teşkilat üyelerinin açıklamalarına yer veren yazar, yerel seçimlerde Muğla'da yaşananları örnek vererek yazısına şöyle devam ediyor:

"Aydın ve Dervişoğlu 'Millet İttifakı' kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmadı. İlin 13 ilçesinde ise İYİ Parti ve CHP ayrı ayrı aday çıkarma kararı aldı.

Bu duruma tepki gösteren Fethiye Belediye Başkanı İYİ Partili Behçet Saatcı, "Böyle ittifak olmaz. Bu iş düzeldi, düzeldi, aksi takdirde şahsım, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Biz aday olacak bir kapı buluruz" diyerek istifa etti.

13 ilçenin 6'sını AKP, bir tanesini MHP kazandı. İYİ Parti ise açıkta kaldı.

Benzer birçok örnek verebilirim ki işte bu olumsuz siyasi tablonun sorumlusu olarak İYİ Partililer Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu'nu "ekipçilik yapmakla, parti menfaatlerini koruyamamakla ve yüzde 10'luk gücün karşılığını millet ittifakından alamamakla" suçluyorlar....

İYİ Partililer 24 Haziran'da da "ekipçilik" yapanlar hakkında gereğinin yapılması için somut karar beklediklerini ifade ediyorlar.

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