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Slimani'nin yeni adresi belli oluyor

Slimani'nin yeni adresi belli oluyor

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Islam Slimani'yi transfer etmek için Leicester City ile resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den transfer ettiği ancak beklentilerin uzağında kaldığı için teknik direktör Ersun Yanal, tarafından kadro dışı bırakılan Cezayirli golcü İslam Slimani'ye talip çıktı.

Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Islam Slimani'yi transfer etmek için Leicester City ile resmi görüşmelere başladı.

Cezayirli golcü de, eski takımı Sporting Lizbon'a dönmeye sıcak bakıyor.

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