Esenyurt'da oluşan çatlaklar nedeniyle 30'dan fazla bina boşaltıldı
Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi ve tahliye edilen 9 katlı binanın çevresindeki bazı binalar boşaltıldı.
Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı 30'un üzerinde binada tahliye işleminin tamamlandığı belirtildi.
Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların koordineli şekilde sürdürülebilmesi için olay yeri yakınındaki Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulu'nda kriz masası kurulurken, çevredeki bazı binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.
"30'DAN FAZLA BİNA BOŞALTILDI" CNN TÜRK muhabiri Özgür Deniz Kaya Esenyurt'ta yaptığı açıklamada, "30'un üzerinde binada tahliye işlemleri gerçekleştirildi. Yolun üzerinde kısım kısım çatlaklar var. Binalarda ve merdivenlerde çatlaklar. İstanbul Valiliği ve AFAD ekipleri hazır bekliyor. Yüzlerce daire sakini de ekiplerin açıklama yapması bekleniyor. 2 cadde ve bir sokakta binalar boşaltıldı." ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Esenyurt İlçemiz Güzelyurt Mahallesi Organgazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 8 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahalinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."