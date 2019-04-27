Fenerbahçe berabere kaldı tribünler memnun olmadı
Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Fenerbahçe'ye puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Valbuena ile geldi. Fenerbahçe'de 71. dakikada Sadık Çiftpınar, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
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Bu sonucun ardından Trabzonspor, 53 puanla 4. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe ise 34 puanla 14. sırada kaldı.
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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
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Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında performansından memnun kalmadıkları Andre Ayew'e tepki gösterdi. Karşılaşma içinde de taraftar tepkisine maruz kalan Ganalı futbolcu karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yerini Eljif'e bırakırken de tepki ile karşılaştı.
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