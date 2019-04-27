Fenerbahçe berabere kaldı tribünler memnun olmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonspor maçında performansından memnun kalmadıkları Andre Ayew'e tepki gösterdi. Karşılaşma içinde de taraftar tepkisine maruz kalan Ganalı futbolcu karşılaşmanın 66'ncı dakikasında yerini Eljif'e bırakırken de tepki ile karşılaştı.