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Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı

Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı

Çanakkale'de, bu akşam yapılacak düğün için gelin Ceren Yılmaz’ı (20) almaya giden damat İbrahim Öz'ün (23) kullandığı gelin otomobili hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada damadın sol bacağı kırılırken, yanındaki sağdıcı Hüseyin Erdem (20) de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ezine-Bayramiç karayolunun Yağcılaraltı mevkisinde meydana geldi. Dün akşam Bayramiç ilçesinde kına gecesi olan ve Batman'da uzman çavuş olarak görev yapan damat İbrahim Öz, bu akşam memleketi Ayvacık ilçesindeki düğün için gelin Ceren Yılmaz’ı almak üzere gelin aracı ile Bayramiç'e doğru yola çıktı. Yanında sağdıç arkadaşı Hüseyin Erdem de bulunan Öz, kullandığı 17 GL 135 plakalı gelin aracı ile Bayramiç’e 5 kilometre kala tali yoldan önüne çıktığı iddia edilen Adnan Saygın (55) yönetimindeki 17 KK 365 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken yaranan damat ve sağdıç Ezine ve Bayramiç devlet hastanelerine kaldırıldı. Damat Öz'ün sol bacağının kırık olduğu belirtilirken, kazayı duyup gelen yakınları gözyaşı döktü.

Ayvacık ilçesindeki belediye düğün salonunda bu akşam düğünleri olacak çiftin, düğünlerinin yapılıp yapılmayacağına henüz karar verilmedği belirtildi.  

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