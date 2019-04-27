Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe bir puanı son saniyelerde attığı golle kurtardı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, uzatmanın son dakikasında bulduğu golle Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'un golünü 16. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Fenerbahçe'ye puanı getiren gol ise 90+6. dakikada Valbuena ile geldi. Fenerbahçe'de 71. dakikada Sadık Çiftpınar, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 53 puanla 4. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Fenerbahçe ise 34 puanla 15. sırada kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE: 1-1 :TRABZONSPOR

90 + 7.dk: Fenerbahçe tribünlerinde ve saha içerisinde inanılmaz bir sevinç yaşanıyor.

90 + 6.dk: GOL! Fenerbahçe'nin sağ çaprazdan kaleye uzak sayılabilecek bir noktadan kazandığı serbest vuruşta Valbuena kale alanına doğru topu yolladı, hiçbir oyuncunun dokunamadığı top yerden sekip doğrudan ağlara gitti: 1-1



90 + 5.dk: Mehmet Topal'ın ceza alanı sağ çaprazından çektiği şutta top savunmaya çarptı, Fenerbahçeliler bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem devam dedi.

90 + 4.dk: Fenerbahçe tribünlerinden tüm takıma yoğun bir tepki var.

90 + 3.dk: Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak yerini Zargo Toure'ye bıraktı.

90 + 2.dk: KAFA! Sol kanattan Mehmet Topal'ın ortaladığı topa penaltı noktası üzerinden Eljif Elmas kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

90 + 1.dk: Bu arada mücadelenin sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

90.dk: MUTLAK GOL KAÇTI! Valbuena'nın düşerken verdiği pasla sağ kanattan bomboş içeri sokulan Dirar'ın karşı karşıya pozisyonda dibine girdiği top üst ağlarda kaldı.

87.dk: YİNE UĞURCAN! Bu kez Hasan Ali yay üzerinde buluştuğu topa sağ ayağıyla çok sert ve düzgün vurdu, kaleci Uğurcan bir kez daha parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

85.dk: Abdulkadir Parmak, Eljif Elmas'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

83.dk: MÜTHİŞ ŞUT! Ceza yayının üzerinde topu alan Eljif Elmas yüzünü kaleye döner dönmez müthiş vurdu, kaleci Uğurcan topu aynı güzellikte bir müdahaleyle kornere çeldi.

82.dk: Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ekuban ceza alanı dışından yerden vurdu, kaleci Harun yattı ve topu aldı.

81.dk: Maçta son 10 dakikaya girilirken 10 kişiyle mücadele eden Fenerbahçe beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

80.dk: BU DA KAÇTI! Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda boşa çıkan Harun'u aşan topa arka direkte boş kalan Nwakaeme kafayı vurdu, top yan ağlarda kaldı.

79.dk: Abdulkadir'in ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Ekuban içeri girer girmez çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

78.dk: Yusuf Yazıcı oyunda kaldığı süre boyunca biri isabetli olmak üzere dört şut çekerken %75 pas isabetiyle oynadı.

77.dk: Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı yerini Caleb Ekuban'a bıraktı.

76.dk: NET FIRSAT KAÇTI! Sol kanattan Valbuena'nın ortasına kale önünde bomboş kalan Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

75.dk: Fenerbahçe tribünleri desteği artırarak takımlarını ateşlemek istiyor.

74.dk: Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, hava topu mücadelesinde Soldado'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

73.dk: HARUN'DA KALDI! Trabzonspor'un kazandığı serbest vuruşta Rodallega çok sert vurdu, kaleci Harun üzerine gelen topu iki hamlede kontrol edebildi.

72.dk: Sadık Çiftpınar'ın itirazları sürüyor ancak Cüneyt Çakır'ın kararı değişmiyor. Fenerbahçe kalan bölümü 10 kişiyle tamamlayacak.

71.dk: KIRMIZI KART! Orta alanda nefis hareketlerle dört kişinin arasından sıyrılan Abdulkadir Parmak hızla içeriye kat etmek isterken Sadık onu düşürdü ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

70.dk: Maçta son 20 dakika... Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

69.dk: Fenerbahçe Valbuena'nın bulunduğu sol kanattan geliştirdiği ataklarla Trabzonspor savunmasını zorlamaya başladı.

67.dk: Fenerbahçe tribünleri Zajc'ın ardından Andre Ayew'i de oyundan çıkarken ıslıkladı.

66.dk: Fenerbahçe'de Andre Ayew yerini Eljif Elmas'a bıraktı.

65.dk: Nwakaeme'nin sol kanattan çektiği şutta yerden giden top Harun'un kontrolünde auta çıktı.

64.dk: Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal oyuna bir kez daha müdahale edecek. Eljif Elmas kulübeye çağrıldı.

63.dk: Trabzonspor bir kez daha rakip yarı alanda kaptığı top sonrası atağa çıktı. Şimdi rakip yarı sahada pas yapıyorlar.

62.dk: Fenerbahçe bu anlarda biraz da savunma güvenliğini ikinci plana atarak çok adamla Trabzonspor kalesine yüklenmeye başladı.

61.dk: DİREKTEN DÖNDÜ! Fenerbahçe'nin maçtaki en organize atağında sağ kanattan ortalanan topu Soldado geriye bıraktı, Valbuena'nın gelişine volesinde Uğurcan'ı geçen top direkten oyun alanına geri döndü.

60.dk: Trabzonspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi deneyen Yusuf Yazıcı çerçeveyi tutturamadı.

59.dk: Abdülkadir bu kez sağ kanattan içeri sokulmak istedi, kendisini faulle durduran Sadık Çiftpınar sarı kart gördü.

58.dk: Fenerbahçe'nin Valbuena'yla kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerindeki Skrtel gelişine vurmak istedi, ayağına oturmayan top kaleci Uğurcan'da kaldı.

57.dk: Fenerbahçe'de Hasan Ali, hızla atağa çıkmak isteyen Abdülkadir'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

54.dk: Fenerbahçe'de ısınan oyunculardan Valbuena kulübeye çağrıldı, tribünler alkışlarla destek oldu.

53.dk: Fenerbahçe topu rakip ceza alanına taşımakta zorlanıyor. Trabzonspor savunması çok dikkatli.

52.dk: Sağ kanattan hareketlenen Dirar'la Novak arasındaki ikili mücadele sonrası dışarı çıkan topta yardımcı hakem korneri işaret etti, Cüneyt Çakır aut kararı verince tribünlerden tepki sesleri yükseldi.

50.dk: Fenerbahçe savunmasındaki riskli paslaşmalar sonrası Harun'un uzaklaştırmak istediği top Rodallega'da kaldı, devamında gelişen atakta Nwakaeme sert vurdu, Harun topu kontrol etti.

49.dk: Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanına ortalanan topu savunma uzaklaştırdı.

46.dk: Dirar'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Soldado için ofsayt bayrağı kalktı.

Kadıköy'de ikinci yarı başladı!

İlk yarı sona erdi! Trabzonspor, Fenerbahçe deplasmanında soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gidiyor.

45.dk: İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44.dk: Trabzonspor iyice geriye yaslandı. Harun Tekin dışında tüm futbolcular Trabzonspor yarı alanında...

43.dk: Dirar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası dışına açılan topa Sadık uzaklardan vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

41.dk: Fenerbahçe'de Mehmet Topal yaşadığı sakatlık nedeniyle bir an için kenara geldi ancak kısa süreli tedavinin ardından oyuna döndü.

40.dk: KAÇTI! Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Pereira'dan pası alan Yusuf Yazıcı, çektiği şutta savunmadan dönen topu tekrar tamamlamak istedi. Vuruşunda top bu kez yandan auta çıktı.

39.dk: Maçtaki ilk ofsayt bayrağı 39. dakikada Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Filip Novak için kalktı.

38.dk: Trabzonspor ceza alanına doğru doldurulan top sonrası savunma bir türlü tehllikeyi uzaklaştıramadı. Jailson üst üste ortalarla topu Soldado'ya geçirmek istedi ancak başaramadı.

36.dk: Trabzonspor kendi sahasında kaptığı top sonrası çok adamla hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan Pereira'nın ortaladığı top Ayew'e çarpıp kornere çıktı.

34.dk: Fenerbahçe özellikle sol kanattan yapılan ortalarla Trabzonspor savunmasını zorlamaya başladı.

32.dk: Fenerbahçe bu bölümde tüm hatlarıyla rakip sahaya yerleşti.

30.dk: Kendi yarı alanından hızla çıkmak isteyen Sosa'yı faulle durduran Roberto Soldado sarı kart gördü.

28.dk: Rakip yarı alanda topu kapan Zajc hızla içeri hareketlendi ve ceza alanına girmeden şutunu çekti, top karşısındaki Hüseyin'den döndü.

26.dk: SON ANDA! Fenerbahçe ilk kez gol bu kadar yaklaştı. Soldado'nun ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan'ı yanılttı ancak genç kaleci müthiş bir refleksle bu topu çıkarmayı başardı.

24.dk: Oyun faul düdükleri nedeniyle sık sık kesiliyor. Tribünlerden de tepki sesleri yükseliyor.

23.dk: Trabzonspor oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Fenerbahçe tüm hatlarıyla savunmada.

22.dk: Martin Skrtel gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.

21.dk: Sol kanattan ilerlemek isteyen Rodallega'yı faulle durduran Skrtel sarı kart gördü.

20.dk: Karşılaşmanın ilk 20 dakikası Trabzonspor'un üstünlüğüyle geçiliyor.

19.dk: Fenerbahçe tribünleri üst üste top kayıpları yapan Andre Ayew'i topu ayağına her alışında ıslıklarla protesto etmeye başladı.

18.dk: Kalesinde golü gören Fenerbahçe çok adamla rakip sahaya yerleşmeye çalışıyor ancak top kayıpları son bulmuyor.

17.dk: Yusuf Yazıcı bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

16.dk: GOL! Sol kanattaki Nwakaeme'den pası alan Abdülkadir Ömür, savunmanın arkasına doğru topu nefis kaldırdı. Yusuf Yazıcı ceza alanı sol çaprazından ayak içiyle gelişine nefis bir vuruş yaptı: 0-1

13.dk: Fenerbahçe organize olmakta güçlük çekerken kaptırdığı toplarla da büyük tehlikeler yaşıyor.

12.dk: DİREKTEN ÇİZGİYE DÜŞTÜ! Ayew'in orta alanda kaptırdığı top sonrası Yusuf Yazıcı sağ kanattaki Rodallega'yı gördü. Rodallega'nın sağ çaprazdan şutunda Skrtel'dan seken top direğin içine çarptı ve çizgiye düştü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

11.dk: Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası topu kapan Trabzonspor bomboş kontra atağa çıkmak istedi, Isla çok kritik bir hamleyle tehlikeyi önledi.

10.dk: Trabzonspor bu anlarda rakibini geride karşılıyor.

9.dk: Fenerbahçe rakip yarı alanda kaybettiği toplar sonrası zaman zaman kalesinde tehlikeler yaşıyor.

8.dk: Ayew'in pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Hasan Ali, Pereira'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçeliler penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır çok yakındı ve oyunu devam ettirdi.

7.dk: Sarı-lacivertli takım hazırlık paslarıyla topu rakip yarı sahaya taşımaya çalışıyor.

6.dk: Fenerbahçe şimdi hızlı başlayan Trabzonspor karşısında oyuna ortak olmaya çalışıyor.

5.dk: Yusuf Yazıcı serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, top farklı şekilde üstten auta çıktı.

4.dk: Andre Ayew'in Sosa'ya faulü sonrası Trabzonspor kaleyi cepheden gören ancak uzak bir mesafeden serbest vuruş kazandı.

3.dk: Fenerbahçe topu savunmadan çıkarmakta zorlanıyor. Trabzonspor önde baskı yapıyor.

2.dk: Trabzonspor maça oldukça etkili başladı. Hücum bölgesinde özellikle Rodallega çok istekli.

1.dk: İLK TEHLİKE! Trabzonspor'un sağ kanattan hızlı kullandığı taç atışı sonrası Rodallega bir anda savunma arkasına sarktı ve çaprazdan ceza alanı dışından müthiş vurdu, kaleci Harun topu iki hamlede güçlükle kontrol etti.

İlk düdük çaldı ve maç başladı!

11'ler

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Zajc, Ayew, Soldado.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.