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İletişim önemli olacak Oğlak Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

İletişim önemli olacak Oğlak Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

29 Nisan- 5 Mayıs haftasında Oğlak burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Oğlak burcunu sizler için yorumladı. Pazar günü gerçekleşecek Yeniay, sizin aşk alanınızda oluşacak. Aşk hayatınızda güzel başlangıçları devreye sokabilirsiniz.

İletişim ayağınızın önemli olduğu haftalardan bir tanesi sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak’lar. Yakın çevrenizde iletişim halinde olduğunuz insanlara karşı sınırlarınızı iyi çizmeniz ve tembellikten kaçınmanız gereken birkaç gün sizi bekliyor.

Salı günü Satürn gerilemeye başlayacak. Hayatınızla ilgili çok çalışıp uğraşmış ve sorumluluklar almış olabilirsiniz. Birtakım yükümlülüklerle karşılaşmış olabilirsiniz.

Şimdi Satürn’ün bu alanlarınızda geriliyor olması bu yükümlülüklerin biraz azalmasına ve aldığınız sorumlulukların yavaşlamasına neden olabilir. Sağlığınıza gereken özeni göstermeyi de ihmal etmemelisiniz. Çarşamba ve perşembe günleri önemli olacak.

Kaynak: Cevapla TV

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