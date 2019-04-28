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Akrep Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 Yeniay özel hayatı etkileyecek

Akrep Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 Yeniay özel hayatı etkileyecek

29 Nisan- 5 Mayıs haftasında Akrep burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Terazi burcunu sizler için yorumladı.Hayatınızdaki insana yardım etme isteğinizle ya da çocuğunuz varsa onun için yapacağınız fedakarlıklarla haftanız başlıyor sevgili Akrep ve yükselen Akrep’ler

Salı günü Satürn gerilemeye başlayacak. Yakın çevre alanlarınızda, akraba ve kardeşlerinizin sorumluluklarını üstlendiğiniz ya da iletişim ayağında önemli sorumluluklar ve yükümlülüklerle karşılaştığınız bu dönem içerisinde işlerin biraz yavaşladığını, ertelendiğini ve problemlerin ortaya çıktığını görebilirsiniz.

Satürn’ün bu alanlarınızda geriliyor olması gözden kaçırdığınız konu ve olayları farketmek anlamında size yeşil ışık yakacak. Çarşamba ve perşembe günleri önemli olacak.

Kaynak: Cevapla TV

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