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ABD'den Netanyahu'yu çıldırtan karikatür!

ABD'den Netanyahu'yu çıldırtan karikatür!

New York Times, Netanyahu'ya Trump tarafından tasma takılarak gezdirmesini karikatürleştirdi. New York Times özür diledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın işbirliği,  ABD medyasında tiye alınıyor.

Ülkenin öncü gazetelerinden The New York Times'ın Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkiyi İsrail'den tepi çekecek boyutta bir karikatür sayfasına taşıdı.

Netanyahu'yu köpek yaptılar

Karikatürde Trump'ın Netanyahu'nun boynuna bir tasma geçirerek köpek gibi gezdirmesi İsraillileri sinirlendirdi.

New York Times özür diledi

Yaşanan bu gelişmelerden sonra New York Times'tan bugün yapılan açıklamada, söz konusu karikatürün "antisemitik mecazlar içerdiği" belirtilerek, "Bu görsel çirkindi ve bu karikatürün yayımlanmasına izin verilmesi yanlış bir karardı" ifadesi kullanıldı.

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