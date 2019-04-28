HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki!

Cübbeli Ahmet Hoca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'devlet katil değil, seri katil' diyor. Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Buna milletimiz de göz yummaz." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Cübelli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kaftancıoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bazı sözleri sıralayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Milletimiz buna göz yummaz" dedi.

Cübbeli Ahmet, konuşmasında "Nasıl millete 'inandığınız Allahınız' diyor. Bak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'devlet katil değil, seri katil' diyor. Bu lafı diyen nasıl il başkanı oluyor. Nasıl soruşturma açılmıyor. Ben anlamıyorum ya. Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Buna milletimiz de göz yummaz' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın'dan Batı'ya tepki! Herkesi ihanet ediyor gibi görüyorlar
İbrahim Kalın'dan Batı'ya tepki! Herkesi ihanet ediyor gibi görüyorlar
Eskişehir'de kaza geçiren trafik polisi hastanede şehit oldu
Eskişehir'de kaza geçiren trafik polisi hastanede şehit oldu
Beşiktaş 6'da 6 peşinde
Beşiktaş 6'da 6 peşinde
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Gelini almaya giderken kaza yapan damadın bacağı kırıldı
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Fenerbahçe – Trabzonspor maçı özet ve golleri
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
Volkan Demirel'den Trabzonsporlu isme tehdit
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim önemli olacak Oğlak Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019
İletişim önemli olacak Oğlak Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019
Maddi konular önemli Yay Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019
Maddi konular önemli Yay Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Bursaspor kritik maçta Akhisarspor’u ağırlıyor
Bursaspor kritik maçta Akhisarspor’u ağırlıyor
Akrep Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 Yeniay özel hayatı etkileyecek
Akrep Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 Yeniay özel hayatı etkileyecek
Hercai 7. bölüm 2. fragmanı
Hercai 7. bölüm 2. fragmanı
Terazi Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 mayıs 2019 Yeniay parasal konuları içerecek
Terazi Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 mayıs 2019 Yeniay parasal konuları içerecek
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar 5 yorum