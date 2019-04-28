Ekrem İmamoğlu'ndan flaş 1 Mayıs Kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm sendikaları davet ederek İBB çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü avluda kutlayacak.

1 Mayıs Komitesi'ni makam odasında kabul eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü 30 Nisan'da avluda kutlayacaklarını, tüm sendikaları da davet edeceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dün DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den oluşan 1 Mayıs Komitesi'ni ve MKE Ankaragücü yöneticilerini Saraçhane'deki makam odasında ayrı ayrı kabul etti.

Komite adına konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs meydanının tarihsel olarak Taksim Meydanı olduğunu ancak bu taleplerinin karşılık bulmadığını söyledi. Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

1 Mayıs bakırköy'de kutlanacak

"2013'ten bu yana yasakçı bir tutum söz konusu. İstanbul Valisi ile görüşmeler yaptık ama sonuç alamadık. Sonuç olarak Bakırköy'deki pazar alanında kutlayacağız. 1 milyona yakın katılım bekliyoruz. İşçilere, emekçilere yakışır bir 1 Mayıs kutlamak istiyoruz. Sizi de, 1 Mayıs'ta aramızda görmek istiyoruz. Salı günü burada yapacağınız etkinlik de önemli. Bizler de burada olacağız ve katkı sunacağız. Türkiye'nin normalleşmesi açısından da 1 Mayıs önemli. Ulaşımla ilgili kolaylaştırıcı tedbirler konusunda desteğinizi bekliyoruz"

1 Mayıs'ın hak ettiği ortama kavuşması için çalışırız

1 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu kaydeden İmamoğlu, "1 Mayıs'ın hak ettiği ortama kavuşması için çalışırız. 1 Mayıs'a 1 hafta kala değil, belki 6-7 ay öncesinden oturup konuşmak, tartışmak, sohbet etmek, belki içine valiliği ve diğer unsurları da katarak İstanbul adına, emeğin şenliği, şöleni aynı zamanda da sorunların hatırlandığı, aksettirildiği bir gün olması lazım. Demokrasinin en canlı alanlarından bir tanesi oluyor 1 Mayıs. Belediye öncesi siyasi dönemim başlayınca 1 Mayıs'ın tadına varmış bir kişiyim. Hem mesajlarını hem ortamını yaşamış birisiyim. Orada emek adına manevi bir süreç yaşanıyor. Bunu, topluma da iyi anlatmamız gerekiyor. Kalan günler içinde elimizden ne gelirse yaparız. Sizlere destek olma adına, bir bölümünde mutlaka sizlerle olmaya çalışacağım, olacağım" dedi.

Kabulden görüntüler;