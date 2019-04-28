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Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Irak’ta son dakika açıklamalar

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Irak’ta son dakika açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıl sonuna doğru 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Irak'a gideceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'taki resmi temasları kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından bazı satır başları:

"Terör örgütlerine karşı her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. Bu konuda komşu ülkelerin işbirliği oldukça önemli. Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor." 

"Bölgesel konularda Irak'la görüşlerimiz örtüşüyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.  

 

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