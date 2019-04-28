Fatih Altaylı Nagehan Alçı'ya yine laf soktu İmamoğlu uyarıları için olay benzetme

Habertürk'ün ünlü iki köşe yazarı Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı arasında gerilim devam ediyor. Fatih Altaylı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında uyarılarıya gündeme gelen Alçı'ya olay bir benzetme yaptı.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Fatih Altaylı, bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na köşesinden ‘uyarılar’da bulunan Nagehan Alçı arasında atışma son hız devam ediyor.

Sonunda ümidi kesti

Altaylı’nın bugünkü yazısında Nagehan Alçı ile ilgili ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sicil amiri gibi hareket eden ve sürekli kendisine nasihatlerde bulunan köşe komşumuz Sayın Nagehan Alçı, Ekrem Bey’den ümidi kesti sonunda.' ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı’nın haklı olduğu konu

İmamoğlu için “O beni dinlemiyor, kendisini hizaya sokamadım. Ama bu işi eşi yapacak, onun ayaklarını yere indirecek” yorumu yapan Alçı'ya hak veren Altaylı şu değerlendirmede bulundu;

Siyaseten ayakları yerden kesilen, kendini çok büyük gören, makuliyetle bağlantısı kesilen tüm siyasetçilerin en önemli ilacı eşleridir.

Toplumun had bildiremediği, bildirse bile ciddiye alınmadığı, ciddiye alınsa bile kıskançlıktan, düşmanlıktan olduğuna inanıldığı eleştirilerin tümünü en iyi yapabilecek ve liderlerin gerçekle bağlantısını yeniden tesis edebilecek tek kişi eşlerdir.

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