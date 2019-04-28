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Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı

Döviz mevduatı 3 ayda 20 milyar dolar arttı

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Son 3 aylık dönemde döviz mevduat hesaplarındaki artış 20 milyar dolarları buldu. 'Dolar arttı dövizden para kazandım' demek kadar yanlış bir düşünce olamaz" diye konuştu.

Son 3 aylık dönemde döviz mevduatının 20 milyar dolar kadar büyüdüğünü anlatan Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Dolar arttı dövizden para kazandım" demenin yanlış olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı"nda konuşan Turagay, şu ifadeleri kullandı:

"Daralan bir iç talep var. Daralan bu iç talebi dışarıdaki taleple ihracata yönelterek; üretimimizle, sanayimizi en üst nokta kapasite kullanmaya zorlamak, bir şekilde ihracatın getirdiği avantajları kullanmak durumundayız. Maalesef sürekli bir kriz pompalaması var, bu, insanların dövize geçmelerine neden oluyor. Bunlara aldanmayın. Bunlara bazen sanayicilerimiz de aldanıyor."

'Siz dövize geçtiğiniz zaman kriz olduğunda etkilenecek olan bizleriz'

Turagay, "Yaklaşık son 3 aylık dönemde döviz mevduat hesaplarındaki artış 20 milyar dolarları buldu. Bu yanlış. Türk Lirası ortada. Siz dövize geçtiğiniz zaman, yarın bir gün kriz olduğunda bu krizden olumsuz etkilenecek olan bizleriz. Kısa dönemde 'dolar arttı dövizden para kazandım' demek kadar yanlış bir düşünce olamaz. Bu ülke bizim. Bu ülke için hep beraber çalışmalıyız. Kendi kısa dönemlik çıkarlarımızı değil uzun dönemli vatının ve milletin çıkarlarını, onun sonucunda da kendi çıkarlarımızı bu yolla düşünmeliyiz" diye konuştu.

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