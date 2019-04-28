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Türk madencilerin altın raporu! Türkiye dudak uçuklatan rezerve sahip

Türk madencilerin altın raporu! Türkiye dudak uçuklatan rezerve sahip

Türkiye’de faaliyet gösteren altın madencilerinin hazırladığı rapora göre, Türkiye 200-250 milyar dolar değerinde, 6 bin 500 tonluk altın rezervine sahip.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hafta içinde Türkiye’de faaliyet gösteren Altın madencileri temsilcilerini kabul etti. Toplantıda, Türkiye’deki altın potansiyeli, madencilerin sorunları ve çözüm yolları tartışıldı. Altın madencilerinin Bakan Dönmez’e sunduğu rapora göre, Türkiye’de 6 bin 500 ton dolayında “potansiyel” altın bulunuyor. Bunun değeri 200-250 milyar dolar arasında değişiyor. 

Her bölgede var

Çoğu bölgede (Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu’da) değişik miktarlarda altın olduğu belirtiliyor. Doğu ve Güneydoğu’da zaman zaman öne çıkan güvenlik sorunları nedeniyle çok ayrıntılı araştırmaların yapılmadığı da belirtiliyor. 

Cari açıkta etkili

Bu büyük potansiyele karşılık Türkiye’de yılda yalnızca 20-30 ton dolayında altın üretiliyor. Türkiye, 2017 yılında 16.6 milyar dolarlık altın ithal etti. Aynı yıl altın ihracatı 6.6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Net altın ithalatı 10 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracat aleyhine bu durum, cari açıkta önemli bir paya sahip.

''Yüzde 70'i karşılanabilir''

Türkiye’nin, bugünkü üretimiyle var olan potansiyelini değerlendirmesi ve ekonomiye kazandırması için en az 200 yıla ihtiyacı var. Madenciler, 6 bin 500 tonluk dev potansiyelin ekonomiye kazandırılması için devletin bazı konularda destek olmasını istedi. Türkiye’de 13-14 altın madeni işletmecisi bulunduğunu, bunların sayısının artırılması için yatırımların teşvik edilmesinin önemine işaret etti. Madenciler, bir altın madeninin yatırım tutarının 100 milyon ile 1 milyar dolar arasında değiştiğini, bazı etkili adımların atılması halinde Türkiye’nin toplam altın talebinin yüzde 60-70’ini karşılayabileceklerini belirtti.

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