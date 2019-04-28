Melania Trump'ın doğum günü fotoğrafı sosyal medyada olay oldu

Beyaz Saray, First Lady Melania Trump’ın doğum gününü sosyal medyada yapılan paylaşımla kutladı. Fotoğrafta Melania Trump'ın bir koltuğun köşesinde tek başına oturduğu görülürken, sosyal medya kullanıcıları paylaşılan kareyle alay etti.

Beyaz Saray, 49’uncu yaşına giren First Lady Melania Trump’ın doğum gününü ‘garip’ bir fotoğrafla kutladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Oval Ovis’te 3 kişilik bir koltuğun köşesinde oturan Melania Trump’ın yanına photoshop ile ABD Başkanı Donald Trump’ı, Rusya Devlet Başkanı Putin’i ve Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway’i koyarak alay etti.