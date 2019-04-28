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Arap dünyasındandan konuşulacak Davutoğlu yorumu!

Arap dünyasındandan konuşulacak Davutoğlu yorumu!

Bu hafta Arap basınında Türkiye ile ilgili eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sosyal medya üzerinden yayınladığı ve büyük yankı uyandıran “tespit ve tavsiyeleri” öne çıktı.

El Arabi El Cedid gazetesinden Yaser Ebu Helala "Partinin davasında zamanında yaslandığı stratejik akıl Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun düşüncelerini aktardığı beyanıyla şüphesiz Erdoğan’a büyük bir iş yapmış oldu" yorumunu yaptı. Arap basınında Davutoğlu'yla ilgili şu yorumlar yapıldı:

Komşularla sıfır sorun görüşünün sahibi ve Yeni Osmanlıcılığın filozofu Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’a en yakın isimlerden biriydi. Suskunluğunu bozarak 15 sayfalık bir beyan yayınladı.

Ahmet Davutoğlu ayrılma gibi bir durumdan bahsetmedi ancak...

Ahmet Davutoğlu, beyanında partiden ayrılma gibi bir duruma işaret etmedi. Ancak birçok kesim bu açıklamanın, Abdullah Gül gibi partiden uzaklaştırılmış bariz kişileri kapsayacak bir parti kurmak İçin hazırlık olduğunu düşünüyor.

Davutoğlu Erdoğan’a büyük bir iş yapmış oldu

Partinin davasında zamanında yaslandığı stratejik akıl Ahmet Davutoğlu, kamuoyunun düşüncelerini aktardığı beyanıyla şüphesiz Erdoğan’a büyük bir iş yapmış oldu. Ki bu beyan Erdoğan’ı başkan ve lider olarak görmekte ve küçük şahsi projelerin yerine ‘büyük hedeften’ bahsediyor.

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