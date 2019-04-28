İzmir'de ekmeğe zam! Yeni fiyatı ne kadar?

Ankara'nın ardından İzmir'de ekmek fiyatlarına zam geldi. Gözler İstanbul'daki fırıncıların yapacağı açıklamaya çevrildi.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zam haberleri de art arda gelmeye başladı.

Ankara'da fırıncılar ekmeğin fiyatını 1 liradan 1,25'e çıkardı.

Ankara'nın ardından İzmir'den de zam haberi geldi. İstanbul'daki fırıncılar da zam konusunda son kararı vermek için toplantı üstüne toplantı yapıyor.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş, ekmek ve pide fiyatlarını açıkladı.

250 gramlık ekmek 1.5 lira

Girdi maliyetlerine dikkat çeken Durmuş, "Türkiye’de ekmek dışında hangi ürüne iki yıldır zam gelmedi? Biz üyelerimiz kadar İzmir halkının da menfaatlerini gözettiğimiz için elimizden geleni yaptık; ancak gelinen noktada küçük bir fiyat ayarlaması artık zorunlu oldu. Buna göre İzmir’de, 29 Nisan 2019 tarihinden itibaren 250 gram ekmek 1.50 liradan, 200 gram ekmek 1,25 liradan satılacak" diye konuştu.