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Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satılacak

Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satılacak

Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyasıyla ilgili bazı sanat eserleri ile nadir antikaları açık artırmaya çıkaracak

Londra merkezli müzayede evi Sotheby’s "İslam Dünyasının Sanatları" başlıklı koleksiyonunu 1 Mayıs’ta açık artırmayla satmaya hazırlanıyor.

Müzayede kapsamında satışa sunulacak 311 parça arasında İtalyan ressam Gentile Bellini’nin takipçilerinden birinin yaptığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor.

Padişahın tahta çıktığı 1520 yılı civarında Venedik'te, Osmanlı sarayına girip çıkabilen Batılı diplomatların tariflerine dayanılarak yapıldığı sanılan portreye 250 bin ila 350 bin sterlin (yaklaşık 1 milyon 900 bin ila 2 milyon 700 bin TL) değer biçiliyor.

En değerli parça: Altın Boynuz

Müzayedenin en değerli parçası olan Türkiye’den "Altın Boynuz" İznik çinisi tabağa ise 300 bin ila 500 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 300 ila 3 milyon 800 bin TL) fiyat öngörülüyor. Türünün nadir örneklerinden olduğu belirtilen çininin bir benzeri de British Museum koleksiyonunda yer alıyor.

Müzayedeyle ilgili AA muhabirine bilgi veren Sotheby’s Orta Doğu ve İslam Sanatı Uzmanı Alexandra Roy, Kanuni Sultan Süleyman Portresi ile "Altın Boynuz" İznik çinisinin satışa sunulacak en değerli iki eser olduğunu söyledi. Her iki eserin de aşağı yukarı aynı yıllara ait olduğunu belirten Roy, İznik çinilerinin Sultan Süleyman döneminde en parlak dönemini yaşadığına dikkati çekti.

Uzun bir döneme yayılan eserler içeriyor

Müzayedenin 9’uncu yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar bin yıldan uzun bir döneme yayılan eserleri içerdiğini belirten Roy, bu eserlerin Avrupa ve Orta Doğu’nun önemli koleksiyoncularına ait olduğunu dile getirdi. Müzayedenin ilgi çeken parçaları arasında kaplumbağa kabuğundan yapılmış işlemeli bir sarık standı ile mahfazası da bulunuyor. Mahfazanın üzerinde şair Mahtumi’nin "Tıpkı sarığım gibi yerin başımın üstündedir" mealindeki dizesi görülüyor.

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