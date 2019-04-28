CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun annesine çirkin saldırı

Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görev yapan Doktor Mahmut Arslan, Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi hakkında çok çirkin paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesindeki saldırının yankıları devam ederken, Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görev yapan Mahmut Arslan adındaki şahıs , sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu’na hakkında ahlaksızca bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun rahmetli annesine hakaret

Kılıçdaroğlu'nun mezhebini ötekileştiren Doktor Arslan, “Anasını ….. dua etsin” şeklinde ağza alınmayacak ifadede bulundu.

Uyarılınca çark etti

Arslan, hem suç duyurusu hem de hastanesinin uyarısı üzerine çirkin paylaşımını silmek zorunda kaldı ve bu kez “Kılıçdaroğlu’na saldırı provokasyondu” diye yazdı. Arslan, “Bu tür hadiseler bırakın siyasetçiyi hiçbir kişi yada kişilere karşı yapılmamalıdır. Bu tür hadiseler insanları provakasyonlara sürüklemesi açısından son derece tehlikelidir. Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı önce hep haklı gibi görsek de esasında ne kadar yanlış ve haksız olduğu aşikardır” paylaşımında bulundu