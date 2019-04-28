HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Aydın Karpuzlu belediyesinin anket şirketine devasa borcu isyan ettirdi

Aydın Karpuzlu belediyesinin anket şirketine devasa borcu isyan ettirdi

Görevi devralan Karpuzlu Belediye Başkanı MHP'li Hilmi Dönmez, belediyenin borcuna ilişkin yaptığı açıklamada anket şirketine 143 bin TL borcun olduğunu söyledi.

Aydın'ın Karpuzlu Belediyesinde seçimleri MHP'li Hilmi Dönmez, kazandı. Dönmez, belediyenin borçlarını tek tek açıkladı. 10 bin nüfuslu belediyenin toplam 10 milyon 350 bin lira borcu olduğu kaydeden Dönmez, anket şirketlerine de 143 bin TL borç olduğunu aktardı.

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, kamuoyunu aydınlatmak için belediyenin borçlarını açıkladı. Geçtiğimiz dönem MHP'den Karpuzlu Belediye Başkanı seçilen ancak ilk meclis toplantısında davasına ihanet ettiği gerekçesi ile MHP'den ihraç edilen Tuğrul Ozan'ın belediyeyi 10 milyon liradan fazla borca soktuğu belirtildi.

Anket şirketlerine olan borç 

MHP'den ihraç edildiği için 31 Mart seçimlerine CHP'nin adayı olarak giren Tuğrul Ozan'ın yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı ilçede sadece bir anket firmasına belediyeyi 143 bin liralık borç yaptığı belirtildi. İlginç borçlanma herkesi şaşırttı.

Toplam borç 10 milyon 350 bin lira

Görevi devraldıktan sonra belediyenin sosyal medya hesabından belediye borçlarına ilişkin açıklama yapan Başkan Hilmi Dönmez, "2014-2019 yılları arasında ilçede 95 adet arsa ve arazi satışı yapıldığı, bu satışlardan 1 milyon 534 bin 745 lira gelir elde edilmiştir.


Belediye Başkanı Hilmi Dönmez

Makam araçları ve belediye araçları ile gayrimenkuller üzerinde 19 adet haciz ve icra bulunmaktadır. Personel hizmet alım şirketlerine 3 milyon 763 lira, anket şirketine 143 bin lira, beton firmalarına 450 bin lira, İller Bankası ve çeşitli bankalara 260 bin lira, esnaf ve diğer borçlar 5 milyon 734 bin lira" olmak üzere belediyenin 10 milyon 350 bin lira borcu olduğu belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
12 Eylül döneminin işkenceci komutanı Raci Tetik öldü
12 Eylül döneminin işkenceci komutanı Raci Tetik öldü
Bu sezon Trabzonspor'u son dakika golleri yıktı!
Bu sezon Trabzonspor'u son dakika golleri yıktı!
Fenerbahçe 28 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi
Fenerbahçe 28 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi
Küçükçekmece’de dehşet! Lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar
Küçükçekmece’de dehşet! Lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Yerle bir edildi
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Yerle bir edildi
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satılacak
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Altay'ın yıldızı Marco Paixao 1. Lig'de tarihe geçti
Altay'ın yıldızı Marco Paixao 1. Lig'de tarihe geçti
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 515. bölüm fragmanı
Arap dünyasındandan konuşulacak Davutoğlu yorumu!
Arap dünyasındandan konuşulacak Davutoğlu yorumu!
İzmir'de ekmeğe zam! Yeni fiyatı ne kadar?
İzmir'de ekmeğe zam! Yeni fiyatı ne kadar?
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
İstanbullu Gelin 82. bölüm 2. fragmanı
Galatasaray eski yıldızını takıma geri almak için harekete geçti
Galatasaray eski yıldızını takıma geri almak için harekete geçti
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Yorumlar 1 yorum