HABER /  BBP
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

BBP Lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken ittifak açıklaması

BBP Lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken ittifak açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin sınırlarına yakın kalıcı bir güç ve özel bir yapı oluşturulmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Ne tampon ne de özerk bir bölge, ne de Irak ve Suriye'deki terör varlıklarının bir araya gelmesine müsaade edemeyiz. Bu bizim varlık, bütünlük, istikrar ve istikbal meselemizdir. Birlik olmak zorundayız." dedi.

Destici, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen BBP İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı'nın kapanış ve değerledirme programındaki konuşmasında, seçilen belediye başkanlarına başarılar diledi.

Terörle mücadele değerlendirmesi

Terörü yenmek için terörün tüm uzuvlarıyla mücadele edilmesi gerektiğine dikkati çeken Mustafa Destici, son 4 yıldır bu mücadelenin topyekun yapıldığını vurguladı. 

Hem içeride hem dışarıda yapılan mücadelenin iç siyasetten etkilendiğini anlatan Destici, geçmiş dönemdeki istikrarsızlık, sık sık iktidarların değişmesi ve her iktidarın devamlılık anlayışında olmayarak yeni çözüm arayışlarında bulunmalarının milleti 35 yıl terörle yaşamaya mahkum ettiğini savundu. 

"Eskiden 'Çekiç Güç' nasıl PKK'yı büyütüp genişletmişse ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da PKK'yı YPG'yi destekliyor." diyen Destici, şunları kaydetti:

"Bu alanlarda kalıcı bir güç, özel bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz. Ne tampon ne de özerk bir bölge, ne de Irak ve Suriye'deki terör varlıklarının bir araya gelmesine müsaade edemeyiz. Bu bizim varlık, bütünlük, istikrar ve istikbal meselemizdir. Birlik olmak zorundayız.

Türkiye ittifakı'nı destekliyoruz''

Cumhurbaşkanı'nın 'Türkiye ittifakı'nı da bu anlamda destekliyoruz. 'Bu vatanda, bu bayrak altında bir ve beraber yaşamak istiyoruz' diyenlerle bir araya gelmeye varız ama şartımız ve çekincemiz siyasi bölücülerdir. Çünkü siyasi bölücülerle geçmişte biraya gelindi. Sözde çözüm arayışlarına girildi. BBP olarak asla ve kata bunu kabul etmeyiz.

Onların niyeti hiç bir dönemde Türkiye'nin bu milletin evlatlarının hayrına olmamıştır. Onlar batının, emperyalistlerin, siyonistlerin uşaklarıdır. Onlar Ermeni çetelerinin uşaklarıdır, kardeşleridir, yol arkadaşıdır. Biz asla onlarla bir araya gelemeyiz. Onlarla bir araya gelenlere de iyi gözle bakamayız."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun annesine çirkin saldırı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun annesine çirkin saldırı
Aydın Karpuzlu belediyesinin anket şirketine devasa borcu isyan ettirdi
Aydın Karpuzlu belediyesinin anket şirketine devasa borcu isyan ettirdi
12 Eylül döneminin işkenceci komutanı Raci Tetik öldü
12 Eylül döneminin işkenceci komutanı Raci Tetik öldü
Bu sezon Trabzonspor'u son dakika golleri yıktı!
Bu sezon Trabzonspor'u son dakika golleri yıktı!
Fenerbahçe 28 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi
Fenerbahçe 28 sezon sonra bir ilki gerçekleştirdi
Küçükçekmece’de dehşet! Lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar
Küçükçekmece’de dehşet! Lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar
ÖNCEKİ HABERLER
Altay'ın yıldızı Marco Paixao 1. Lig'de tarihe geçti
Altay'ın yıldızı Marco Paixao 1. Lig'de tarihe geçti
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Yerle bir edildi
TSK'dan sınır ötesi operasyon! Yerle bir edildi
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satılacak
Kanuni Sultan Süleyman portresi Londra'da satılacak
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
30 Nisan'a kadar dev indirim işte milyonları ilgilendiren haber
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Arap dünyasındandan konuşulacak Davutoğlu yorumu!
Arap dünyasındandan konuşulacak Davutoğlu yorumu!
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Savaşçı 72. bölüm fragmanı
Yorumlar