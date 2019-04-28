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Sadık Çiftpınar kural ihlali yaptı! 12 maç ceza alabilir

Sadık Çiftpınar kural ihlali yaptı! 12 maç ceza alabilir

Trabzonspor maçının 71. dakikasında kırımızı kartla oyundan atılan ve maç sonu da basın mensuplarına konuşan Sadık Çiftpınar, ihraç sonrası konuşma yasağı nedeniyle 4 ila 12 maç ceza alabilir.

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu ve Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Ancak Kadıköy’de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin 71. dakikasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın büyük ceza alması bekleniyor.

Kural ihlali yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatında geçen 21. maddeyi ihlal eden, kırımızı kart sonrası Karma Alan'da basın mensuplarına açıklama yapmaması gerektiği halde değerlendirmelerde bulunan Çiftpınar’ın, federasyondan ceza almasına kesin gözüyle bakılıyor.

4-12 maç arası ceza
Yayın Talimatının 'Cezalı ve Tedbirli Kişiler' başlıklı 21. maddesinde yer alan "Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar" kuralını ihlal eden genç oyuncunun bu durumunun, maçın gözlemcisinin raporlarına dahil etmesi durumunda, Futbol Disiplin Talimatının 50. maddesinde belirtildiği üzere 4 ila 12 maç arasında müsabakadan men cezası alabilir. 

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