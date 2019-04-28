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Canan Kaftancıoğlu’ndan Ulusal Kanal'a ağır sözler! Ahlaksızsınız aynı zamanda

Canan Kaftancıoğlu’ndan Ulusal Kanal'a ağır sözler! Ahlaksızsınız aynı zamanda

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ulusal Kanal’ın kendisiyle ilgili yaptığı bir habere gerçekleri yansıtmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Kaftancıoğlu Ulusal Kanal'a;"Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’ı 'terörist olarak görmediğini söylediğini' iddia eden Ulusal Kanal’a iddialarını ispatlamaları çağrısında bulunda ve "Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ulusal Kanal’da yayınlanan haberde, Kaftancıoğlu’nun Habertürk’teki bir programa telefonla katılarak cevap hakkını kullandığı ve 2013 yılında Sakine Cansız’ın öldürülmesinin ardından attığı tweet’lere sahip çıktığı iddia edilmişti.

Ulusal Kanal Twitter paylaşımını kaldırdı

Ulusal Kanal’ın Twitter hesabından habere dair yapılan paylaşım Kaftancıoğlu’nun tepkisinin ardından silindi ancak haber hâlâ internet sitesinde yer alıyor.

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