Mustafa Şentop Leyla Güven'i ziyaret edecek mi cevabını verdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açlık grevinin 172'nci gününde olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'i ziyaret etmesine yönelik çağrıya "Ziyareti doğru bulmuyorum" diye cevap verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP' Van Milletvekili Tayip Temel'in "Leyla Güven'i ziyaret edip talebini dinlemeli" çağrısına, "Sayın Güven'in açlık grevi kendi kişisel durumu ya da cezaevi şartlarıyla ilgili değil. Bu ziyaret konusunu doğru bulmayacağımı ifade edeyim" yanıtını verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' adlı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Onun talebi farklı''

Şentop, Çelik'in "Açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven ile ilgili Tayip Temel'den bir açıklama geldi size. Ziyaret etmeniz yönünde bir çağrıda bulundular. Nasıl bakarsınız bu öneriye?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Açlık grevi neden yapılıyor? Genelde açlık grevleri cezaevlerinde bir yöntem olarak dünyada da farklı ülkelerde kullanıldığını görüyoruz. Cezaevindeki şartların kendi kişisel şartlarının iyileştirilmesiyle ilgili talepleri olur.

Bunlar karşılanmadığında açlık grevlerine varan bazı protestolar yapılmaya başlanırdı. Sayın Leyla Güven'in açlık grevi kendi kişisel durumu ya da cezaevi şartlarıyla ilgili değil. Onun talebi daha farklı. Onun talebi mahkum olmuş olan terörist başının İmralı'daki bazı durumuyla ilgili talepler. Bu doğru bir şey değil.

HDP'li vekil Şentop'a çağrı yapmıştı

HDP binasında milletvekilleri Dersim Dağ ve Murat Sarısaç ile birlikte açlık grevinde olan Van Milletvekili Tayip Temel, şunları söylemişti:

"Hükümetin diyalogla sorunu müzakere etmek gibi bir karakteri yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a çağrı yapıyorum. Leyla Güven ölüm sınırına gelmiş, kötü bir sonuçla karşı karşıya kalması an meselesi. Sayın Şentop'un başkanı olduğu TBMM'nin bir üyesidir Güven. Sayın Şentop, Leyla Güven'i evinde ziyaret edip talebini dinlemeli. Bu konuda eğer varsa görüşü, düşüncesi, bunu paylaşmalı."