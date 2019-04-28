Bursaspor ile Akhisarspor golsüz berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Bursaspor, Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Bursaspor ile Akhisarspor 0-0 berabere kaldı.

İki takım için de büyük bir önem arz eden maçtan gol sesi çıkmadı.

İki takımın mutlak galibiyete ihtiyacı olan maçta gol pozisyonu yönünde kısır bir karşılaşma oynandı.

0-0 biten maçın ardından Bursaspor puanını 30'a, Akhisar ise 25'e yükseltti.

Maçtan önemli dakikalar

25’inci dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşundan gelen topa iyi yükselen Sokol Cikalleshi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinden oyun alanına döndü. Kale ağzında hazır bekleyen Abdoul Sissoko vuruşunu yaparak pozisyonu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Okan Kocuk kurtarışıyla gole izin vermedi ve tehlike uzaklaştırıldı.

35’inci dakikada Bursaspor etkili geldi. Sol kanatta boş kalan Umut Meraş topla birlikte çizgiye kadar inerek ortasını yaptı, ancak kale ağzında hiçbir yeşil beyazlı oyuncu topa dokunamadı.

41’inci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Elvis Manu tek başına topla birlikte yarı sahaya geçerek 5 yeşil beyazlı oyuncudan sıyrıldı ancak ceza sahasına doğru girdiğinde topu da ayağından aştı ve kaleci Okan Kocuk, doğru zamanlamayla çıkarak topa sahip oldu.

45+2'nci dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahanın gerisinden Zeki Yavru’nun savunma arkasına attığı uzun topta iki Akhisarsporlu oyuncu kaleciyle bir anda karşı karşıya kalırken, zamanında kalesinden çıkan Okan Kocuk kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

54’üncü dakikada Akhisarspor tehlike yarattı. Kaleye uzak bir noktada sol çaprazdan Zeki Yavru serbest vuruşunda topu ceza sahasına doğru gönderdi. Burada kaleye doğru koşu yapan Miguel Lopes sağ ayağının dışıyla topa dokunurken, kaleci Okan Kocuk soluna doğru gelen meşin yuvarlağı uzanarak kornere çeldi.

61’inci dakikada hızlı çıkan Akhisarspor’da Bilal Kısa’nın pasıyla Elvis Manu sol kanattan topla birlikte içeriye doğru kat etti. Çizgiye iner inmez topu içeriye çevirirken, penaltı noktasına yakın bir noktada bulunan Sokol Cikalleshi topu kontrol edemeyince savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

66’ncı dakikada Akhisarspor hızlı atağa çıkarak gole yaklaştı. Helder Barbosa’nın pasıyla birlikte topla birlikte kat eden Sokol Cikalleshi, bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalırken, son anda yetişen savunmacı Ertuğrul Ersoy, kayarak müdahalesiyle meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

72’nci dakikada Bursaspor’da ceza alanı içerisinde topla buluşan Yusuf Erdoğan pasını Aytaç Kara’ya aktardı. Sol çaprazda bir anda boş kalan oyuncunun rahat pozisyondaki vuruşunda ise meşin yuvarlak yakın kale direğinin yanından dışarı yöneldi.

75’inci dakikada gelişen Bursaspor atağında Henri Saivet’nin sol taraftan ceza sahasına doğru ortaladığı topa Aytaç Kara dokunamazken, kaleye doğru yönelen topa kafayla müdahale eden Miguel Lopes tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.

79’uncu dakikada Akhisarspor sağ kanattan atak geliştirirken Serginho Mineiro’nun ortasında arka direkteki Abdoul Sissoko kafa vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.

90+5’inci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan Henri Saivet ortasını yaparken, Diafra Sakho kafa vuruşunu yaptı. Ancak sağına doğru gelen topa son anda müdahalede bulunan kaleci Fatih Öztürk mutlak bir golü önlerken meşin yuvarlağı kornere çeldi.