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İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın patladı! Bir kişi elini kaybetti

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayın patladı! Bir kişi elini kaybetti

RUSYA’da meydana gelen patlamada bir kişinin elini kaybettiği belirtilirken, patlamanın İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma olduğu düşünülen bir mayın nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Rusya’nın St.Petersburg şehrinde yer alan Nevsky bölgesinde yerel saat ile 15:30’da bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu. Patlamada, bir kişinin elini kaybettiği belirtildi. Olay yerine ise çok sayıda bomba imha ekibi sevk edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma
TASS’da yer alan haberde, bölge yetkilisinin, “İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir mayın patladı.

Patlama, 20 yaşında bir gencin metal hurda topladığı sırada meydana geldi. Gencin elini kaybettiği öğrenilirken, hastanede ve tedavi altına alındığı açıklandı.

Öte yandan meydana gelen patlamaya dair polisin inceleme başlattığı duyuruldu.

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