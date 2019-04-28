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MHP'li Feti Yıldız'dan bomba YSK ve af açıklaması

MHP'li Feti Yıldız'dan bomba YSK ve af açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini öne sürdü. Öte yandan af tartışmalarına da değinen Yıldız ilk işlerinin bu konuyu meclis genel kuruluna getirmek olduğunu dile getirdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yıldız, siyasetteki FETÖ'cüler isim isim bilindiğini de söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beyaz TV'de konuk olduğu programda gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamalarda bulundu. 

"YSK İstanbul seçimini yenileyecek"

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçim tartışmalarını değerlendiren Feti Yıldız, "Senin önüne gönderilmiş bir liste var, niye bu listeden seçmiyorsun da o şehir de o ilçede oturmayan bin kilometre ötede oturan bilerini getirip o sandığın başına getiriyorsun" ifadelerini kullandı.

YSK'nın İstanbul seçimini yenileyeceğini ön gördüğünü söyleyen Yıldız, "Bu hile değil mi? Sandık başkanlarının fonksiyonlarını biliyoruz. Sadık başkanlarının yaptığı görev aynı zamanda yargısal bir görev. Onun yerine şu olsun, bunun yerine şu olsun olmaz. Biz bir hukuk devletinde yaşıyoruz" dedi.

"Şartlı ceza uygulamasını meclise getireceğiz"

Büyük tartışmalara yol açan 'af' konusuna da değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Af konusu Adalet Komisyonu'nda, Genel Kurul'a inmedi, inşallah ilk işimiz bu teklifi Genel Kurul'a indirmek olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız teklifimizin ilk günlerinde kendisine gelen eksik bilgilerle bazı açıklamalarda bulunmuştu. Ancak zaman içinde teklifin içeriği öğrenildi. Biz hangi suçları istisna tuttuğumuzu defalarca söyledik. Terör suçları kapsam dışı, cinsel saldırı kapsam dışı, Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı, FETÖ, PKK, silahlı sol örgütler kapsam dışı. Kapsam içinde olan suçlar da belli" ifadelerini kullandı.

"Bu şartlı ceza indirimini mutlaka Genel Kurul'a indireceğiz" diyen Feti Yıldız, "Bu beklentinin farkındayız. MHP'nin sayın liderinin mali idareler seçiminden önce bir televizyon programında söylediği gibi MHP teklifleri rafta kalmaz, lafta da kalmaz" dedi.

"Siyasetteki FETÖ'cüler isim isim biliniyor"

Çok çarpıcı açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, açıklamalarında siyasetteki FETÖ'cüler isim isim bilindiğini de söyledi.

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