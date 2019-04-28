Fatih Terim'in şampiyonluk hesabı

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı Fatih Terim, Başakşehir maçında alınacak galibiyetle şampiyonluk turu atacaklarını ifade etti.

Süper Lig'de son düzlüğe girildi. Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki kıyasıya yarışta, 3 teknik adam da bir takım hesaplar yapıp, takımlarını motive ediyor. Konyaspor'u yenmesi halinde averajla liderlik koltuğuna oturacak olan Galatasaray, kalan maçlarını kazanması durumunda ise şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor ve Başakşehir maçlarını kazanması durumunda son hafta oynanacak Sivasspor mücadelesinden önce şampiyon olması kesinleşecek. Yani Galatasaray 4 maçlık seride hata yapmazsa, TT Arena'da oynanacak Başakşehir maçının ardından şampiyonluk turu atabilir.

"Başakşehir maçında işi bitirelim"

Hedeflerinin 4'te 4 olduğunu ifade eden Terim, "İpler artık elimizde. 4 maçı kazanırsak, rakiplere bakmadan son hafta öncesinde şampiyon oluyoruz. Başakşehir'i yenerek taraftarımızın önünde tur atalım" dedi. Antrenmanlarda oyuncularıyla sık sık motivasyon konuşması yapan Terim, hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı istediğini bir kez daha yineledi.