Kayserispor Alanyaspor ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla İM Kayserispor puanını 37'ye konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise puanını 42 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmada goller ilk yarıda gelirken ev sahibi İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 9. dakikasında Varela'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Varela bu golle birlikte ligdeki ilk golünü de atmış oldu.

Aytemiz Alanyaspor ise Kayseri deplasmanında 23. dakikada Caulker'ın attığı kafa golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Golün asisti Nsakala'dan gelirken bu gol Steven Caulker'ın alanyaspor formasıyla ligdeki ilk golü oldu.

Mücadelenin ikinci yarısında iki taraf da golle yaklaşsada skor değişmedi ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla İM Kayserispor iki hafta sonra sahadan puanla ayrılarak puanını 37'ye konuk ekip Aytemiz Alanyaspor ise puanını 42 yaptı.