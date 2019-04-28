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Samsun'da kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Samsun'da kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

SAMSUN'da hakkında 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçundan birçok suç kaydı bulunan A.A. (38), sahilde yürüyüş yapan 6 kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

SAMSUN'un Atakum ilçesi sahil yolunda meydana gelen olayda; iddiaya göre, şüpheli A.A., sahilde yürüyüş yapan 6 genç kadına cinsel organını gösterdi.

Çevredelerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, kadınlar durmu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezine bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Sorgusu için karakola götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

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