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İsteklerinize odaklanacaksınız Balık Burcu Hande Kazanova 29 Nisan-5 Mayıs 2019

İsteklerinize odaklanacaksınız Balık Burcu Hande Kazanova 29 Nisan-5 Mayıs 2019

29 Nisan-5 Mayıs haftasında Balık burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Balık burcunu sizler için yorumladı.Haftaya biraz kararsızlıklarınız yüksek bir şekilde başlayacaksınız. Çok önemli konularla uğraşmak istemeyeceksiniz.

Haftaya biraz kararsızlıklarınız yüksek bir şekilde başlayacaksınız. Çok önemli konularla uğraşmak istemeyeceksiniz sevgili Balık ve yükselen Balık’lar. Ay, Balık Burcu’nda ilerliyor.

Tembel ve miskin etkiler devrede olabilir. Kendi istek ve yapacaklarınıza odaklanacaksınız. Bu hafta gerileyecek Satürn sizin sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızı etkileyecek.

4-5 ay sürecek bu gerileme arkadaşlıklarınızı ve bu alanda üstlendiğiniz sorumlulukları gözden geçirmeniz gereken bir dönem olacak. Çarşamba ve perşembe günleri parasal konularda desteklenmediğinizi görebilirsiniz.

Bu hafta kariyerinizde güzel oluşumlar size değişik fırsatlar verecek. Kariyerinize yönelik çok güzel bir teklif ya da iş fırsatı da devrede olabilir.

Kaynak: Cevapla TV

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