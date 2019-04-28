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Kova Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 Cuma güzel teklifler olabilir

Kova Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 Cuma güzel teklifler olabilir

Maddi konularda biraz kararsız ve biraz da tembel etkilerle haftanız başlıyor sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Astroloji uzmanı Hande Kazanova Kova burcunu sizler için yorumladı.29 Nisan-5 Mayıs haftasında Kova burcunu neler bekliyor?

Maddi konularda biraz kararsız ve biraz da tembel etkilerle haftanız başlıyor sevgili Kova ve yükselen Kova’lar. Para almanız gereken yerler olabilir.

İşe nerden başlıyor olacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Karşınıza gelen teklif ve fırsatlar varsa bu etkiye dikkat etmelisiniz. Salı günü Satürn gerileyecek ve sizin kadersel alanınızı etkileyecek.

Bazı sıkıntı ve problemleriniz bu dönem içerisinde ortaya çıkabilir. Hayatınızı kontrol edemediğiniz bir dönemde olduğunuzu aklınızdan çıkarmamalısınız.

Sıkıntı ve sorunlarla karşılaştığınızda kendi hatalarınız ve yapmanız gerekenlerin üzerine düşmeniz sizin olası tehlikelerden koruyacak sevgili Kova’lar. Yine salı günü ufak tefek krizlere açık olabilirsiniz.

Kaynak: Cevapla TV

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