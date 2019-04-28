Beşiktaş Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Galatasaray derbisi öncesi taraftarının önünde özellikle 2. yarıdaki performansı ile maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki takibini yakın bir şekilde sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’de son 5 maçını kazanarak zirveye yaklaşan Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü Süper Lig'in 30. haftasında sahasında konuk etti. Galatasaray derbisi öncesi taraftarının önünde özellikle 2. yarıdaki performansı ile maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki takibini çok yakın bir şekilde sürdürdü.

Mustafa Kaplan'ın takımın başına geçmesi ile bir ivme kazanan ve rakibine karşı özellikle ilk yarıda üstün bir oyun oynayan Başkent ekibi 2. yarıda yaptığı savunma hatalarıyle güçlü rakibine direnç gösteremedi ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Ankaragücü 36 puanda kaldı. Beşiktaş ise puanını 59'a yükseltti ve zirve takibini sürdürmeye devam etti. Maç fazlasıyla Galatasaray ile puanını eşitleyen Siyah Beyazlılar 31. haftada ezeli rakipleri ile deplasmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ: 4 - 1 :MKE ANKARAGÜCÜ

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Güven, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Moke, Sedat, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan