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Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti

Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti

Türk düşmanı Yunan asıllı İngiliz yazar Hazma Andreas Tzortzis, İslam Araştırmalar Kulubü'nün davetlesi olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi. Tzortzis konferansta Atatürk ve silah arkadaşları için şeytan nitelemesinde bulundu.

Yunan asıllı İngiliz yazar Hazma Andreas Tzortzis, Boğaziçi Üniversitesi'nde katıldığı bir konferansta Atatürk'ün İslam dinini ortadan kaldırmaya çalıştığını iddia etti. Başörtüsünü kaldıran bir kişinin Allah'ın değil şeytanın dostu olacağını söyleyen Hamza Andreas Tzortzis'e tepkiler geçikmezken hakkında atılan bir iddia sosyal medyayı haraketlendirdi.

Timaş yayınları tarafından kitabı çıkarılan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmalar Kulubü'nün davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Tzortzis, üniversitedeki konferansta Atatürk ve silah arkadaşları için çirkin yakıştırmalarda bulundu. İşte Tzortis'in konuşmasından bir bölüm:

“İslam’ı bu ülkeden kaldırmak istediler. Bu, bu kadar basit. Eğer kendi tarihinizi okursanız, bu şahsın ve diğerlerinin bu ülkeden, memleketinizde İslam’ı kaldırmak istediğini anlarsınız. Beni de onun bu memlekette ne kadar çok resmi olduğu ilgilendirmez. Sonuçta dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler. Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapça'yı kaldırdılar, İslami eğitimi kaldırdılar. Bu Allah’ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur?”

Kirli çamaşırları ortaya döküldü

Atatürk'e hakaret eden Yunan asıllı İngiliz yazar hakkında daha önce toplu seks partilerine katıldığı ileri sürülmüş hatta Swinger olarak bilinen eş değiştirme ilanlarının yer aldığı bir siteye üye olduğu ortaya çıkmıştı. 2015 yılında ortaya çıkan belgelerde, Tzortszis'in üyelik için verdiği isim ve kimlik bilgileri deşifre edilmişti. 

Kıbrıs harekatı için işgal sözünü kullanmıştı

Hamza Andreas Tzortzis geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda Kıbrıs Harekatı'nda annesinin mülteci konuma düştüğünü söylemiş ve adadakü Türk varlığı için de işgal nitelemesinde bulunmuştu.

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