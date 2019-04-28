Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız

Ulusal Kanal ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki sosyal medya üzerinden kavga çıktı. Ulusal Kanal'ın iddialarına Kaftancıoğlu, "ahlaksızsınız" diyerek sert çıktı.

Ulusal Kanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu savaş açtı. Ulasal Kanal'ın Terörist Sakine Cansız'a sahip çıktığına ilişkin haberine Kaftancıoğlu, "Yalancı değil ahlaksızsınız" diyerek cevap verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’ı 'terörist olarak görmediğini söylediğini' iddia eden Ulusal Kanal’a iddialarını ispatlamaları çağrısında bulunda ve "Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bu cümleyi nerede kurduğumu, söylediğimi, yazdığımı ispatlayın değil siyaseti bırakmak 81 milyona saygım gereği ülkeyi terkedeceğim. Peki ya siz? Yalancı değil ahlaksızsınız aynı zamanda.. @ulusalkanal https://t.co/v9HBVIB4ue — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 28 Nisan 2019

Ulusal Kanal’da yayınlanan haberde, Kaftancıoğlu’nun Habertürk’teki bir programa telefonla katılarak cevap hakkını kullandığı ve 2013 yılında Sakine Cansız’ın öldürülmesinin ardından attığı tweet’lere sahip çıktığı iddia edilmişti.

Ulusal Karal twitter paylaşımını kaldırdı

Ulusal Kanal’ın Twitter hesabından habere dair yapılan paylaşım Kaftancıoğlu’nun tepkisinin ardından silindi ancak haber hâlâ internet sitesinde yer alıyor.