Amerika kıtasındaki en eski ayak izi Şili'de ortaya çıktı

AMERİKA kıtasında insanlığa ait en eski ayak izinin, 9 yıl önce Şili'de bulunan ayak izi olduğu kanıtlandı.

Bilimsel yayınlar yapan PLOS ONE dergisinde yayımlanan makaleye göre, Şili Antarktik Üniversitesinde (UACh) görevli bilim adamları, 2010'da Şili'nin Osorno şehrindeki Pilauco arkeolojik alanında bulunan ayak izinin kıtadaki insana ait en eski ayak izi olduğunu ispat etti.

Yaklaşık 16 bin yıl öncesine dayanan ayak izinin hayvana ait olup olmadığını belirlemek için araştırmalar yürütülüyordu.

Bulunan ayak izi 23 santimetre uzunluğunda ve çalışmalar, izin yalın ayak yürüyen bir yetişkine ait olabileceğini ortaya koyuyor.

Şili basınında yer alan haberlere göre, UACh'deki çalışmaları yürüten Paleontolog Karen Moreno, katıldığı bir radyo programında, "15 bin 600 yıllık insan kalıntılarıyla karşı karşıyayız. Bu, Pilauco'da Amerika kıtasının en yaşlı insanlarının olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan, makalede, bölgede 3 metre derinliğe kadar yapılan toprak katmanlarındaki çalışmalar sonucu bulunan taştan yapılmış aletlerin, Güney Amerika'da erken dönemde sömürgeciliğin olduğu ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.