HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Amerika kıtasındaki en eski ayak izi Şili'de ortaya çıktı

Amerika kıtasındaki en eski ayak izi Şili'de ortaya çıktı

AMERİKA kıtasında insanlığa ait en eski ayak izinin, 9 yıl önce Şili'de bulunan ayak izi olduğu kanıtlandı.

Bilimsel yayınlar yapan PLOS ONE dergisinde yayımlanan makaleye göre, Şili Antarktik Üniversitesinde (UACh) görevli bilim adamları, 2010'da Şili'nin Osorno şehrindeki Pilauco arkeolojik alanında bulunan ayak izinin kıtadaki insana ait en eski ayak izi olduğunu ispat etti.

Yaklaşık 16 bin yıl öncesine dayanan ayak izinin hayvana ait olup olmadığını belirlemek için araştırmalar yürütülüyordu.

Bulunan ayak izi 23 santimetre uzunluğunda ve çalışmalar, izin yalın ayak yürüyen bir yetişkine ait olabileceğini ortaya koyuyor. 

Şili basınında yer alan haberlere göre, UACh'deki çalışmaları yürüten Paleontolog Karen Moreno, katıldığı bir radyo programında, "15 bin 600 yıllık insan kalıntılarıyla karşı karşıyayız. Bu, Pilauco'da Amerika kıtasının en yaşlı insanlarının olduğunu gösteriyor." dedi.

Öte yandan, makalede, bölgede 3 metre derinliğe kadar yapılan toprak katmanlarındaki çalışmalar sonucu bulunan taştan yapılmış aletlerin, Güney Amerika'da erken dönemde sömürgeciliğin olduğu ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti
Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti
Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız
Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız
CHP'den Soylu ve YSK başvurusuna sert tepki
CHP'den Soylu ve YSK başvurusuna sert tepki
Katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya olacağız ya öleceğiz
Sakarya'da tüyler ürperten dehşet!
Sakarya'da tüyler ürperten dehşet!
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Erkenci Kuş 40. bölüm ön izleme
Beşiktaş Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Konya'da bir kadına ait kesik baş bulundu
Konya'da bir kadına ait kesik baş bulundu
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 40. bölüm fragmanı
TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması
TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm 2. fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar