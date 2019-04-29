Sadık Çiftpınar'a ekstra ceza gündemde

Trabzonspor maçının ardından kırmızı kartla cezalı duruma düşmesine rağmen demeç veren Sadık Çiftpınar'ın başı dertte.

Fenerbahçe'nin sahasında 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Sadık’ın isyanı başına dert açabilir.

Maç sonrası basın mensuplarına Cüneyt Çakır’ı şikayet eden Sadık, kuralları çiğnedi.

Talimatlara göre kırmızı kart gören bir oyuncu maç sonunda demeç vermesi halinde ekstra ceza alabilir. Ki bunun maç değil de para cezası olması yüksek ihtimal.