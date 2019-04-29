HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Sadık Çiftpınar'a ekstra ceza gündemde

Sadık Çiftpınar'a ekstra ceza gündemde

Trabzonspor maçının ardından kırmızı kartla cezalı duruma düşmesine rağmen demeç veren Sadık Çiftpınar'ın başı dertte.

Fenerbahçe'nin sahasında 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Sadık’ın isyanı başına dert açabilir.

Maç sonrası basın mensuplarına Cüneyt Çakır’ı şikayet eden Sadık, kuralları çiğnedi.

Talimatlara göre kırmızı kart gören bir oyuncu maç sonunda demeç vermesi halinde ekstra ceza alabilir. Ki bunun maç değil de para cezası olması yüksek ihtimal.

 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenol Güneş'ten Galatasaray maçı yorumu
Şenol Güneş'ten Galatasaray maçı yorumu
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti
Boğaziçi'nde skandal! Atatürk'e hakaret etti
Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız
Kaftancıoğlu'ndan Ulusal Kanal'a: Ahlaksızsınız
ÖNCEKİ HABERLER
3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu
3 yaşındaki İlayda çayda ölü bulundu
Erkekler naz yapan kadınlardan mı hoşlanır? İşte cevabı
Erkekler naz yapan kadınlardan mı hoşlanır? İşte cevabı
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
Avlu 40. bölüm 2. fragmanı
Amerika kıtasındaki en eski ayak izi Şili'de ortaya çıktı
Amerika kıtasındaki en eski ayak izi Şili'de ortaya çıktı
CHP'den Soylu ve YSK başvurusuna sert tepki
CHP'den Soylu ve YSK başvurusuna sert tepki
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar