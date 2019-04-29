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Erkekler naz yapan kadınlardan mı hoşlanır? İşte cevabı

Erkekler naz yapan kadınlardan mı hoşlanır? İşte cevabı

"Kolay ulaşılabilir bir kadınsan kolay da vazgeçilebilirsin demektir. Dolayısıyla biraz naz yapmak lazım erkek milletine..." denir. Peki bu düşünce gerçekten doğru mudur?

Kadınlar erkeklere naz yapmak gerektiğini mi düşünür? Peki erkekler naz yapan kadınlardan mı hoşlanır? İlişki Uzmanı Hande Akın bu sorunun yanıtını şu şekilde anlattı:

"Erkeklerin naz yapan ya da yapmayan kadınlardan hoşlanması gibi bir durum yoktur. Böyle bir genelleme yapamayız. Erkeğin hoşlanması için sizin aslında kendini çok sevmeniz, kendinize değer verip ve güzel hissetmeniz önemlidir."

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