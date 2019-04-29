Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil

Binali Yıldırım, YSK'da devam eden itiraz sürecine ilişkin "Sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil" açıklaması yaptı.

YSK'nın kararını etkilememek için kenarda sessizce beklediğini belirten Yıldırım, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a açıklamalarda bulundu. Yılman'ın, aktardığına göre Yıldırım şöyle konuştu:

"Yargılar kesinlikle doğru değil"

İstanbul ile ilgili sonucu kabullendiğim ve o defteri kapattığım yönündeki yargılar kesinlikle doğru değil. Yapmış olduğum açıklamada da gayet net bir biçimde belirttim bunu ama demek ki kendimi tam ifade edememişim.

"YSK'nın kararını bekliyorum"

Bir de senin aracılığınla tekrar edeyim ne düşündüğümü… Şu anda devam eden bir hukuki süreç var. YSK'nın ne karar vereceğini ne ben biliyorum ne de siz! Bir de benim bir fıtratım var biliyorsunuz. Ben bu sürecin bir öznesi olarak; 'Binali Yıldırım yargıyı etkilemeye çalışıyor' gibi bir algının oluşmasını istemediğimden kenarda sakin bir biçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını bekliyorum.

"Sonucunu değiştirmeye çalışacak bir adam değilimdir"

Bugün katıldığım organizasyonda da yaptığım konuşma tamamen spontane idi. Önceden belirlenmiş bir konuşma filan değildi. Konuşmam istendiğinde aralarında beni çok yakından tanıyan sınıf arkadaşlarımın da olduğu insanların meraklarını gidermek adına şunu söyledim; Beni bilirsiniz… Kaybettiği seçimin sonucunu değiştirmeye çalışacak bir adam değilimdir. Kaybetmiş olsaydım partimin vermiş olduğu hukuki mücadeleye karşı çıkardım hatta ama bu seçim yıllar geçse de soru işaretlerini üzerinden atamayacak bir seçim oldu.

"Yeniden sayımda da böyle bir manzara çıkmıyor?"

Benim dediğim şuydu orada; 'Birbirine eşit oy almış iki aday var. Ve bu oyların sadece ve sadece yüze 10'u sayılıyor ve 850 bin oya tekabül eden bu oylarda 15 bin oy ne hikmetse kaybeden tarafa yani bizim lehimize yeniden kazanılmış oluyor. Normalde mantık ve matematiksel olarak iptal olan oyların sayımında da kaybedenin de, kazananın da aynı olması gerekirken neden bu farkın oluştuğunun sorgulanması lazım. Madem iki aday başa baş, neden iptal edilen oyların yeniden sayımında da böyle bir manzara çıkmıyor?"

"Sonucun değişmemesi mümkün müydü?"

Çok basit bir şey söylüyorum. Bakın… 8,5 milyon oy içerisinde sadece yüzde 10'u sayıldığında aradaki fark 29 bin 500'den 13 bine iniyor ise, 8.5 milyon oyun sayılması halinde sonuç ne olurdu? Sonucun değişmemesi mümkün müydü?

"İstanbul'la ilgili defteri kapatmış' yorumları"

"Bir aday olarak bulunduğum ortamda merakları gidermek adına iptal oyların tekrar sayımı ile karşımıza çıkan sayısal tablo nedeniyle bu paradoksa dikkat çektiğim halde kamuoyunda 'Binali Yıldırım seçimin sonucunu kabullenmiş ve İstanbul'la ilgili defteri kapatmış' yorumları doğru değil!"

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