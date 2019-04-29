Sıtma nedir belirtileri nelerdir tedavinin faydası olur mu

Dişi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan ve parazitlerin sebep olduğu bir hastalık olan sıtma, acilen tedavi edilmemesi halinde ağır riskler oluşturabiliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) acilen tedavi edilmemesi halinde sıtmaya yakalanan kişinin solunum problemleri ve organ yetmezliği gibi ağır ve hayati risk oluşturan komplikasyonlar geliştirebileceği konusunda uyarıyor.

WHO’ya göre, sıtma vakalarının ve bu sebeple gerçekleşen ölümlerin çoğu, Sahra Altı Afrika'da meydana geliyor. Ancak hastalık, dünya çapında 100'den fazla ülkede görülüyor.

Sıtma belirtileri nelerdir?

NHS, sıtmanın ilk belirtilerinin 38 derecenin üstünde ateş, baş ağrısı, kusma, kas ağrıları, ishal, sıcaklık hissi ve titreme olduğunu söylüyor.

Bu belirtiler hastalığın kişiye bulaşmasının ardından 7 ila 18 günde ortaya çıkıyor. Ancak bazı vakalarda hastalık semptomları bir yıla kadar, hatta daha uzun süre boyunca gözükmeyebiliyor.

Save The Children, şiddetli sıtma geçiren çocukların yorgunluk, baş dönmesi, soluk beniz gibi şiddetli anemi semptomları gösterdiğini söyledi.

Kendinizin veya çocuğunuzun sıtma olmasından endişe ediyorsanız, derhal doktorunuza başvurmalısınız.

Sıtmanın sebebi nedir?

NHS'nin belirttiği üzere sıtmaya Plasmodium ismiyle bilinen bir tür parazit sebep olur. Pek çok farklı Plasmodium parazit türü var. Bunların sadece 5’i insanlarda sıtmaya neden oluyor.

Bu parazit esas olarak dişi Anofel sivrisineğinden bulaşır ve bu sinek genelde hava kararırken ya da geceleri ısırır. Isırdığında parazitler kişinin kan dolaşımına girer.

Öte yandan, NHS sıtmanın nadir de olsa kan nakli ve ortak iğne kullanımından kaynaklanabildiğini söylüyor.

Sıtma tedavisi nasıl olur?

Sıtma hızlıca teşhis ve tedavi edildiğinde, çoğu insan tamamen iyileşebiliyor. Sıtmayı tedavi etmek ve önlemek için sıtma karşıtı ilaçlar kullanılıyor.

Ancak kullanılan ilaç türü ve tedavi süresi çeşitli faktörlere göre değişiyor. Faktörler;

-Sıtmanın türü

-Semptomların ağırlığı

-Sıtmaya nerede yakalandığınız

-Sıtmayı önlemek için sıtma karşıtı ilaç alıp almadığınız

-Hamile olup olmadığınız