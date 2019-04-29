HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor

Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü maçı sonrası verdiği demeçte ''Galatasaray'ın puan kaybını bekliyoruz. Herkes şu anda bizden korkuyor.'' dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik farklı bir skorla devirirken siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma maçı değerlendirdi.

Oyuna 88. dakikada Adriano'nun yerine dahil olan yıldız futbolcu, maçla ilgili olarak, ''İşimzi yapmaya devam ediyoruz. Futbol bunun için güzel. Gün geldi dediler ki Beşiktaş yarıştan koptu. Şimdi Beşiktaş yarışta diyorlar. Başakşehir'in puan kayıplarıyla farkı azalttık. Galatasaray'ın puan kaybını bekliyoruz. Herkes şu anda bizden korkuyor. Beşiktaş'ın emin adımlarla geldiğini görüyorlar. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz.'' dedi.

Burak Yılmaz'la oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Quaresma, ''Bütün takımı kutlamak istiyorum. Herkes çok iyiydi. Ama ben Beşiktaş'ın bir oyuncusu olarak Burak gibi bir oyuncuyla oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kişiliğine zaten bir şey söylemeye gerek yok ama futbolculuğuna bakınca da çok özel.'' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti
Cemal kaşıkçı cinayeti! BAE'li ajanlardan biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti
Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil
Binali Yıldırım'dan "İstanbul" açıklaması: Kesinlikle doğru değil
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi Josef Sural hayatını kaybetti
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüs devrildi Josef Sural hayatını kaybetti
Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4,8 büyüklüğünde deprem
Rıdvan Dilmen: Ben Galatasaraylıdan para istemem
Rıdvan Dilmen: Ben Galatasaraylıdan para istemem
Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu
Konya'da korkunç olay! Kesik baş bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Cem Küçük'ten Sare Davutoğlu tepkisi! Bu bir ahlaksızlıktır
Cem Küçük'ten Sare Davutoğlu tepkisi! Bu bir ahlaksızlıktır
Sıtma nedir belirtileri nelerdir tedavinin faydası olur mu
Sıtma nedir belirtileri nelerdir tedavinin faydası olur mu
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu
22 yaşındaki genç kayısı bahçesinde ölü bulundu
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
Saman yüklü kamyonu alev alev yandı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Mustafa Kaplan'dan Burak tepkisi
Mustafa Kaplan'dan Burak tepkisi
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Temel Karamollaoğlu konuştu rektörler ayaklandı
Yorumlar