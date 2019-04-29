Ricardo Quaresma: Herkes bizden korkuyor

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, MKE Ankaragücü maçı sonrası verdiği demeçte ''Galatasaray'ın puan kaybını bekliyoruz. Herkes şu anda bizden korkuyor.'' dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik farklı bir skorla devirirken siyah-beyazlı ekibin Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma maçı değerlendirdi.

Oyuna 88. dakikada Adriano'nun yerine dahil olan yıldız futbolcu, maçla ilgili olarak, ''İşimzi yapmaya devam ediyoruz. Futbol bunun için güzel. Gün geldi dediler ki Beşiktaş yarıştan koptu. Şimdi Beşiktaş yarışta diyorlar. Başakşehir'in puan kayıplarıyla farkı azalttık. Galatasaray'ın puan kaybını bekliyoruz. Herkes şu anda bizden korkuyor. Beşiktaş'ın emin adımlarla geldiğini görüyorlar. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz.'' dedi.

Burak Yılmaz'la oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Quaresma, ''Bütün takımı kutlamak istiyorum. Herkes çok iyiydi. Ama ben Beşiktaş'ın bir oyuncusu olarak Burak gibi bir oyuncuyla oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kişiliğine zaten bir şey söylemeye gerek yok ama futbolculuğuna bakınca da çok özel.'' ifadelerini kullandı.