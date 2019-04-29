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Cem Küçük'ten Sare Davutoğlu tepkisi! Bu bir ahlaksızlıktır

Cem Küçük'ten Sare Davutoğlu tepkisi! Bu bir ahlaksızlıktır

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, geçen günlerde Medipol Üniversitesi’nde yapılması planlanan Sare Davutoğlu'nun programının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Medipol Üniversitesi’nin öğrencileri, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun doktor eşi Sare Davutoğlu’nu üniversitedeki bir etkinliğe davet etmiş, Rektörlüğün onayı ile gerçekleştirilen, Genç Yeryüzü Doktorları grubu tarafından organize edilen ve afişleri bile asılan program bir açıklama yapılmadan iptal edilmişti. Sare Davutoğlu'nun programının iptal edilmesine Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten tepki geldi. Küçük ''Ahmet Bey'e olan eleştirel tutumu eşi üzerinden görmek ahlaksızlıktır'' dedi.

Cem Küçük, "İki can sıkıcı durum" başlığıyla yayımlanan yazısında "İnsanın prensipleri, ilkeleri olmalı. Hiçbir ahlakı olmayanlar olayların içeriğine bakmadan hüküm verebiliyorlar. Geçen hafta böyle iki olay oldu. Birincisi Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun Medipol Üniversitesi'nde iptal edilen söyleşisiydi" ifadesini kullandı.

Küçük, insanın prensipleri olması gerektiğini belirterek "Ahmet Davutoğlu'nun siyasi duruşunu hepimiz eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Bunda sorun yok. Ancak eşinin üstelik tıpla ilgili bir konuşmasının iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil" dedi.

Ahmet Bey'e olan eleştirel tutumu eşi üzerinden görmek ahlaksızlıktır

Küçük şöyle devam etti: "Ahmet Davutoğlu'nun siyasi duruşunu hepimiz eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Bunda sorun yok. Ancak eşinin üstelik tıpla ilgili bir konuşmasının iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil. Ahmet Bey'e olan eleştirel tutumu eşi üzerinden görmek ahlaksızlıktır.

 Kraldan çok kralcı olmak budur

Madem davet ettiniz Sare Hanım'ı, bırakın konuşmasını yapsın. Tıpla ilgili yapacağı konuşmanın kime ne zararı vardı da iptal ettiniz? Bu konuşmayı iptal ederek çok mu matah iş yaptığınızı sanıyorsunuz? Kraldan çok kralcı olmak budur. Umarım bu kararı alanlar en kısa zamanda Sare Hanım'ı arar ve tıpla ilgili konuşmasını yaptırır...

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