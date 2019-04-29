Cemal kaşıkçı cinayeti... BAE'li ajan Silivri'de intihar etti! İşte detaylar

SİLİVRİ cezaevinden gelen son dakika habere göre İstanbul'da yakalanan Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu iki casustan biri Cezaevi'nde intihar etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı.

Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

BAE'den gelen iki casus MİT takibindeydiler ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanmışlardı. Casusların Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkili oldukları tahmin ediliyordu.

BAE'ye çalıştıklarını itiraf etmişlerdi

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti'nin İstanbul'da yaptıkları ortak operasyonla yakalanan iki BAE ajanının, sorgularında Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalıştıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

BAE adına çalışan iki casus tutuklanmıştı.

Türkiye'de yeni bir ağ oluşturmaya çalıştığı belirlenmişti

Kaşıkçı cinayeti sonrası Türkiye'de istihbarat ağını kaybeden Suudi Arabistan'ın yerine Türkiye'de yeni bir ağ oluşturmaya çalıştığı belirlenmişti.

Yabancı istihbaratlara mesaj

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin bu operasyonu aynı zamanda, yabancı istihbarat örgütlerinin İstanbul'da yapacakları olası toplantıların engellenmesiyle ilgili olarak önemli bir mesaj da taşıyor.