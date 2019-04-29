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Dilipak'tan çok tartışılacak açıklamalar: Siz kim oluyorsunuz yüzde 5'likler

Dilipak'tan çok tartışılacak açıklamalar: Siz kim oluyorsunuz yüzde 5'likler

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "AK Parti içindeki AKP’liler, İslamlaşmadan söz edenlere 'siz kim oluyorsunuz, yüzde 5’likler' diyor" diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Krapon, grized, fiber" başlığıyla yayımlanan yazısında "Krapon’u bilir misiniz? Buruşuk renkli kâğıtlar vardı, çekince akordeon gibi uzayan. Sınıfları süslemede kullanırdık. Kâğıttan renkli kurdele anlayacağınız" bilgisini verdi.

"Siz kim oluyorsunuz, % 5’likler"

Dilipak, "Bakın AK Parti içindeki AKP’liler, İslamlaşmadan söz edenlere ‘siz kim oluyorsunuz, % 5’likler’ diye dalga geçmeye kalkıyorlar ya" ifadelerini kullandı.

"Size Osmanlıcılık taslamaya kalkarlarsa şaşmayın"

Dilipak sözlerini şöyle sürdürdü: Yarın bu ‘Neo Osmanlıcı’lar, başlarında fes, ellerinde nargile, parmaklarında akik yüzükleri yakalarında Osmanlı arması rozetleri gelip size Osmanlıcılık taslamaya kalkarlarsa şaşmayın.

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