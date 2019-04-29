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Yeniden seçim mi olacak! Erdoğan, yeni başkanlara ne uyarısı yaptı!

Yeniden seçim mi olacak! Erdoğan, yeni başkanlara ne uyarısı yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinden yeni seçilen belediye başkanlarına “Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün” dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “YSK henüz kararını vermedi. YSK’nın her türlü kararı kabulümüzdür. Sizler yine de her an seçim olacakmış gibi çalışmalarınızı sürdürün” dediği iddiası gündeme geldi.

"Tasarruf uyarısı"

AK Parti’nin Kızılcahamam kampında dün ve önceki gün yapılan sunumlarda tasarruf uyarısı ön plana çıktı.

Yeni borçlanma yapmama uyarısı

Yapılan sunumlarda özellikle yeni belediye başkanlarına yeni yapacakları harcamalara dikkat etmeleri ve yeni borçlanma yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Başkanlara özellikle 2020 yılına kadar sıfırdan projelerin yapılmaması istendi.

Sunum yaptılar

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre basına kapalı yapılan toplantılarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ile Çiğdem Karaaslan sunumlar yaparak belediye başkanlarının taleplerini dinledi.

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