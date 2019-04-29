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Fenerbahçe'de 28 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe'de 28 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı toplam 6 karşılaşmada da galibiyet alamadan sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki büyük maçlarını tamamladı.
 
Sarı- Lacivertliler, 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı toplam 6 karşılaşmada da galibiyet alamadan sahadan ayrıldı.
 
Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı tüm maçlarda berabere kalan Fenerbahçe, Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 kaybederken, önceki akşam Kadıköy’de rakibiyle puanları paylaştı.

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