Fenerbahçe'de 28 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı toplam 6 karşılaşmada da galibiyet alamadan sahadan ayrıldı.

Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak bu sezonki büyük maçlarını tamamladı.



Sarı- Lacivertliler, 1990-1991 sezonundan sonra ilk kez Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı toplam 6 karşılaşmada da galibiyet alamadan sahadan ayrıldı.



Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı tüm maçlarda berabere kalan Fenerbahçe, Trabzonspor’a deplasmanda 2-1 kaybederken, önceki akşam Kadıköy’de rakibiyle puanları paylaştı.