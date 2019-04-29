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Devler Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Anadolu Ajansı
Devler Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor.

İlk yarı final maçında yarın İngiltere ekibi Tottenham, Hollanda  temsilcisi Ajax'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda konuk edecek.
 
Yarı finalin diğer ayağında ise 1 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın  Barcelona takımı, Camp Nou Stadı'nda İngiltere'nin Liverpool ekibini ağırlayacak.
 
İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından  naklen yayınlanacak.
 
Müsabakaların rövanşları, 7-8 Mayıs'ta oynanacak ve finale yükselecek  takımlar belli olacak.

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