Doların ateşi yükseliyor... Güne nasıl başladı! İşte son durum

Geçtiğimiz günlerde sert şekilde yükselen dolar bu sabah güne 5.96 seviyesinin hemen altında başladı.

Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir, dolardaki güçlenme, ABD ile ilişkilere yönelik endişeler ve İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı altında olan dolar/TL geçen hafta TCMB'nin PPK metninde söylemini yumuşatmasıyla sert yükseldikten sonra bu sabah güne 5.96 seviyesinin hemen altında başladı.

Değer kaybı yüzde 11.5’e ulaşmıştı

Geçtiğimiz hafta PPK açıklaması öncesinde 5.89 seviyesinde olan dolar 12 Ekim’den bu yana gördüğü en yüksek gün içi seviye olan 5.9820’ye kadar yükselmişti. Bu seviye itibarıyla TL’nin dolar karşısında yıl başından bu yana değer kaybı yüzde 11.5’e ulaşmıştı. Dolar bu sabah ise güne 5.9502/5.9530 seviyesinde başladı.

Terse dönebilecek geçici faktörler

ABD ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 3.2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü ancak büyümedeki artış ticaret ve 2015’ten bu yana satılmayan en yüksek miktarda ürün birikiminden kaynaklanıyor. Büyümenin önümüzdeki çeyreklerde terse dönebilecek geçici faktörlerden kaynaklanması nedeniyle dolar geriledi.

Sıkı politika söylemini yumuşattı

TCMB politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 24’te sabit tutarken, gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik söylemi kaldırmak başta olmak üzere PPK metninde yaptığı değişikliklerle sıkı politika söylemini yumuşattı.

TCMB’nin sıkı para politikası söylemini uzun bir aradan sonra yumuşatmasına karşın ekonomistler henüz enflasyonda ve TL’de faizde bir indirim yapılabilecek iyimserliği görmüyor.