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Deniz Zeyrek'ten Binali Yıldırım'la ilgili bomba iddia! Seçimler yenilenmezse...

Deniz Zeyrek'ten Binali Yıldırım'la ilgili bomba iddia! Seçimler yenilenmezse...

AK Parti'de 31 Mart seçimleri sonrası yapılacak değişiklikle merak edilirken Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten çok önemli bir iddia geldi.

YSK'nın İstanbul seçimleri için karar vereceği tarih yaklaşırken dün Binali Yıldırım konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Ben kaybedilmiş bir seçimi, kazanmak için uğraşacak bir insan değilim. Bu makamların daha fazlasını gördüm daha fazlasında sorumluluk aldım'' dedi.

Bugün Sözcü yazarı Deniz Zeyrek önemli bir iddiada bulundu. Zeyrek, "İstanbul seçimleri yenilenmezse, Binali Yıldırım Başkan Yardımcısı olarak yeniden Erdoğan'ın kabinesine dönebilir, kabinedeki bazı önemli bakanlıklara başka isimler getirilebilir" görüşünü dile getirdi.

Erdoğan'ın sinyalini verdiği değişim rüzgarıyla karşılaşabiliriz

Deniz Zeyrek, Sözcü'de "Binali Yıldırım İstanbul’dan umudu kesti mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "YSK, cuma gününe dek İstanbul kararını açıklarsa ve iptal kararı vermezse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılcahamam'da sinyalini verdiği 'değişim' rüzgarıyla karşılaşabiliriz" ifadesini kullandı.

Değişiklik rüzgarı eleştirileri ortadan kaldıracak

Parti tabanındaki hareketlilik, muhalif isimlerin ortaya çıkması şimdilik dikkate alınmıyor, hatta tepki çekiyor gibi görünse de değişim rüzgarı tabandaki yakınmaların ve eleştirilerin de ortadan kaldırılmasını hedefleyecek diyen Zeyrek ''İstanbul seçimleri iptal edilmezse, Erdoğan'ın kullandığı Konsolidasyon dili de son bulabilir, yeni dönemde “Türkiye İttifakı”daha ılımlı bir söylemle ciddi bir şekilde konuşulmaya başlanabilir'' dedi.

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